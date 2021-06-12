Поклонская объяснила, почему больше не хочет быть депутатом

Наталья Поклонская решила сменить работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала, что отказалась от участия в предстоящих выборах в Госдуму из-за перехода на другую работу. При этом она отказалась завершать политическую карьеру.

«Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня. Перемены в жизни — это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие», — цитирует Поклонскую РИА «Новости». По ее словам, ее решение не означает завершение политической карьеры. Поклонская сообщила, что хочет получить другой опыт, который будет полезен для дальнейшей карьеры. «Ведь находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России», — сказала она.

Поклонская не ответила на предположения, что уходит на руководящую должность Следственный комитет или Росприроднадзор Крыма. Она отметила, что скажет позже. По ее словам, на новой работе она займется темами, которые интересуют людей. «Одной из них как раз является сохранение уникальных заповедных территорий, экология, доступность пляжей, здравоохранение и прочие», — сообщила она.

Ранее Поклонская в конце мая сообщила, что снимает свою кандидатуру с праймериз партии «Единая Россия» и отказывается участвовать в выборах в Госдуму. Она отметила, что уходит на новую работу. Об этом пишет Nation News.