12 июня 2021

Дудь поможет новой партии на выборах в Госдуму. Инсайд URA.RU

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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
В пресс-службе «Новых людей» URA.RU не подтвердили, но и не опровергли возможное сотрудничество партии с Юрием Дудем Фото:

Блогер и журналист Юрий Дудь может принять активное участие в предвыборной кампании партии «Новые люди» в Госдуму РФ, сообщает источник URA.RU. По данным инсайдеров, Дудь станет главным медийным лицом «Новых людей», но вариант с его вхождением в партсписок пока не является основным.

«Дудя очень хочет задействовать в компании партии ее лидер Алексей Нечаев. Он недавно купил издание Sports.ru, главредом которого ранее был Дудь. Так что, люди они друг другу не чужие, переговоры уже ведутся и они в активной стадии. Считается, что участие Дудя может помочь партии преодолеть 5-процентный барьер и прорваться в Госдуму», — отмечает источник, близкий к «Новым людям».

Другой инсайдер утверждает, что обсуждалось даже участие Дудя в списке партии наряду с Нечаевым и экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой. «Но блогер отказался сразу, „зашквариться“ ему не хочется, поклонники не поймут. Поэтому проведет ряд мероприятий, сделает интервью с партлидером, может, выступит на предвыборных встречах. На этом все», — отмечает собеседник агентства.

В пресс-службе «Новых людей» URA.RU не подтвердили, но и не опровергли возможное сотрудничество партии с Дудем. «Мы обсуждаем сотрудничество в различными экспертами, в том числе с медийным личностями. Если партия „Новые люди“ начнет сотрудничество с Юрием Дудем, мы обязательно расскажем об этом в наших социальных сетях», — сообщили в пресс-службе партии. Сам Юрий Дудь на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

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