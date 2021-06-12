12 июня 2021

Продюсер Фадеев набирает девушек на астрологический проект

© Служба новостей «URA.RU»
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Участницы должны знать, что такое карты Таро, бодиграф, астрология и психология Фото:

Уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев объявил набор участниц на новый астрологический проект. Анкету для регистрации он выложил в своем профиле Instagram.

«Мы ищем ярких девушек, которые знают, что такое карты Таро, бодиграф, астрология и психология», — рассказал Фадеев на видео в своем профиле. По словам продюсера, специально для этого проекта был построен целый город.

В мае Фадеев заявил об открытии международной музыкальной школы. По его словам, в учебном заведении будут применяться «новейший подход к образованию и педагогике». В музыкальной школе Fenix будут работать педагоги из США, Японии, Германии и Англии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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