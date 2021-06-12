Продюсер Фадеев набирает девушек на астрологический проект

Уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев объявил набор участниц на новый астрологический проект. Анкету для регистрации он выложил в своем профиле Instagram.
«Мы ищем ярких девушек, которые знают, что такое карты Таро, бодиграф, астрология и психология», — рассказал Фадеев на видео в своем профиле. По словам продюсера, специально для этого проекта был построен целый город.
В мае Фадеев заявил об открытии международной музыкальной школы. По его словам, в учебном заведении будут применяться «новейший подход к образованию и педагогике». В музыкальной школе Fenix будут работать педагоги из США, Японии, Германии и Англии.
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