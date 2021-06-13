В Совфеде оценили отказ НАТО от размещения ядерных ракет в Европе

По сообщением СМИ, члены НАТО намерены отказаться от размещение ядерных ракет в Европе Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Возможный отказ Североатлантического альянса от развертывания ядерных ракет в Европе станет хорошим шагом в налаживании отношений между Россией и НАТО. Такое мнение в разговоре с URA.RU зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

«Возникает вопрос, какое решение будет принято [по развертыванию ракет НАТО]. Существует очень много проблем. Если решение не размещать ракеты в Европе будет принято, это будет одним из факторов налаживания диалога, потому что отдельно от многих других вопросов контроля над вооружением этот вопрос очень трудно рассматривать», — объяснил свою точку зрения URA.RU Лукин.

Сенатор надеется, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Джозефом Байденом, которая пройдет в Женеве 16 июня. «Тут возникает очень серьезная история. Как, например, отличить ракеты с ядерными боеголовками от ракет с обычным вооружением? А если говорить о том, чтобы ракеты с обычным вооружением тоже подключить, возникают новые вопросы. Эта тема очень важная. Она заслуживает рассмотрения и внимательного обсуждения. Хотел бы, чтобы эта тема начала всерьез рассматриваться и во время встречи в верхах 16 июня. А главное после нее на уровне экспертов», — сказал Владимир Лукин.

Ранее американское издание Defense News со ссылкой на источники сообщило, что страны-члены НАТО намерены выступить против развертывания в Европе ядерных ракет наземного базирования. Решение об этом будет озвучено 14 июня в Брюсселе во время саммита НАТО. Отмечается, что члены альянса рассматривают этот вариант в качестве способа снижения напряженности в отношениях с Россией.