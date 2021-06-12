Пожарным удалось быстро справиться с огнем (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске 13 июня загорелась котельная возле жилого комплекса «Манхэттен». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, загорелись шесть мотков электрических кабелей, лежавших на открытой площадке. Это могло произойти из-за возгорания тополиного пуха.

«Пожар уже потушен, причины возгорания выясняются. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе. Дым от пожара был во многих концах города. Очевидцы рассказали URA.RU, что пламя перекинулось на берег реки Миасс, где находится микрорайон, но с огнем пожарные справились быстро. По данным паблика «Типичный Челябинск», возгорание произошло в частном доме.

Одной из причин пожара могло стать возгорание тополиного пуха. «На 12 часов 13 июня на пульт дежурного только в Челябинске поступило 92 обращения из-за таких возгораний, — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. — Для тушения задействованы все бригады, в том числе резервные».

Фото: «Типичный Челябинск», «Вконтакте»