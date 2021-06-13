Патриарх Кирилл пообещал вечную жизнь в обмен на смерть за Россию

Патриарх Кирилл призвал военнослужащих РФ смело исполнять свой долг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Патриарх Кирилл заявил, что российские военные, погибшие за родину, обретут вечную жизнь. На богослужении в честь годовщины освящения главного храма Вооруженных сил он призвал солдат смело исполнять свой воинский долг.

«Помните, что если вы жизнь свою положили за родину, за други своя, то вы будете вместе с богом в его царствии, славе, вечной жизни», — сказал патриарх Кирилл во время службы. Её запись опубликована на официальном youtube-канале Минобороны России.

Патриарх заметил, что название храма Вооруженных сил — Патриарший собор во имя Воскресения Христова — обращается ко всем военнослужащим. «Христос воскрес и все вместе с ним воскреснем. Идите смело исполнять свой воинский долг», — заявил глава РПЦ.

В мае патриарх Кирилл предложил женщинам отдавать детей в церковь вместо того, чтобы делать аборт. По его словам, РПЦ сделает все необходимое, чтобы воспитать и поднять ребенка на ноги. При это представители церкви не будут препятствовать встречам детей с родителями.