12 июня 2021
11 июня 2021

Госпиталь для ветеранов в Екатеринбурге отдают под борьбу с COVID. Инсайд

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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
В Екатеринбурге фиксируется рост числа заболевших коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге перепрофилируют под борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Сегодня хирургический корпус госпиталя, еще всю прошлую неделю активно оперировавший накопившихся за год больных, снова брошен Минздравом в ковидную топку», — сказал собеседник агентства. Инсайдер отмечает, что под борьбу с коронавирусом отдали не отдельные корпуса больниц, а крупное областное хирургическое учреждение.

По словам источника, решение вызвало непонимание со стороны хирургов. «Многие врачи, только начавшие восстанавливать забытые хирургические навыки, в недоумении от таких решений. Однако средний и младший медперсонал скорее доволен изменениями из-за надбавок к зарплате», — подытожил он. При этом, по словам собеседника, средний и младший персонал доволен изменениями, так как за работу с COVID-больными положены надбавки.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава. Там попросили обратиться за комментарием в областной оперштаб по борьбе с коронавирусом. Туда был направлен запрос.

За последнюю неделю в России зафиксирован рост числа людей больных коронавирусом. По данным оперштаба, в Екатеринбурге за последние сутки зафиксировано 136 случаев заболевания. Неделю назад данный показатель не достигал сотни.

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