Регионы РФ усиляют коронавирусные ограничения вслед за Москвой

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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Курган, депутат, чиновник, масочный режим, медицинская маска
О введении новых коронавирусных ограничений заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вслед за Москвой другие регионы России начинают усиливать коронавирусные ограничения. Так, новые меры по борьбе с пандемией анонсировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Глава города заявил, что власти Санкт-Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам», — сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. Беглов также распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления людей.

В Москве 12 июня ввели новые ограничительные меры в связи с ростом заряженных COVID-19 в городе. Ограничения коснутся торговых центров, кафе, ресторанов и парков. Также в Москве с 15 по 19 июня введены нерабочие дни с сохранением заработной платы, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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