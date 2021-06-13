13 июня 2021

Вирусолог призвал не пускать на рейсы непривитых россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Один пассажир с коронавирусом может заразить всех людей в самолете, считает Александр Чепурнов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Людей, которые не привились от коронавируса или не переболели им, нельзя допускать в самолеты из-за высокой угрозы распространения инфекции. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Я бы не допускал в самолеты невакцинированных, либо не переболевших [коронавирусом]. Люди, которые идут в самолет, должны понимать, что каждый из них, если он носитель коронавируса, обладает потенциалом заразить все 150 или 300 человек, которые летят в этом же самолете», — высказался Чепурнов.

Вирусолог подчеркнул, что данная мера не будет считаться принудительной. «Поездки за рубеж, внутренние рейсы — все эти вещи надо сделать либо с разрешительной системой через вакцинацию, либо если человек переболел», — уточнил он.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что если ситуация с вакцинацией в РФ не изменится, то эпидобстановка в стране будет плохой. «Одно можно сказать определенно — если население РФ не будет прививаться массово и в короткое время — ситуация будет скверной. А если люди будут прививаться, мы выйдем из пандемии быстро и с минимальными потерями», — объяснил собеседник агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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