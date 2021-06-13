13 июня 2021

Санкции США против российского госдолга вступили в силу

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, лгбт, флаг лгбт, американское посольство, посольство сша, радужный флаг, сексуальные меньшинства
Санкции США вступают в силу 14 июня Фото:

Санкции США, которые запрещают американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации, вступают в силу с 14 июня. Соответствующий приказ президент США Джо Байден подписал 15 апреля.

Согласно документу, финансовым учреждениям США запрещается покупать новые облигации напрямую у российского центрального банка, министерства финансов и огромного фонда национального благосостояния. При этом они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке.

Как сообщили в Минфине, после 14 июня ведомство намерено размещать только новые выпуски ОФЗ. Доразмещение прежних серий государственных облигаций прекратится в целях сокращения рисков вынужденных продаж ценных бумаг со стороны ряда иностранных инвесторов.

Ранее издание The New York Times пояснило, что США принимает такие меры из-за того, что многие предыдущие раунды санкций Россией были проигнорированы. Кроме того, ограничения будут введены против 12 россиян и 20 российских организаций, пишет «Национальная служба новостей». США вышлют десять российских дипломатов из-за предполагаемого вмешательства РФ в выборы США. По мнению доктора экономических наук Игоря Николаева, санкции США против России могут оказать существенное влияние на реальные доходы граждан, зарплаты и пенсии, передает MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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