Байден обсудит Путина с лидерами стран НАТО

Байден намерен заручиться поддержкой всех лидеров НАТО Фото: Andrew Harnik AP/TASS

Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«У него (Байдена — ред.) будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным. Он сделает это за закрытыми дверями», — передает его слова РИА «Новости». Салливан также отметил, что на встречу с Путиным Байден поедет при полной поддержке и солидарности ото всех союзников по НАТО.

Встреча лидеров двух стран должна состояться 16 июня в Женеве. Местом встречи станет вилла «Ла Гранж», пишет «Национальная служба новостей». Ранее Швейцария выразила благодарность обеим сторонам за доверие при выборе места, напоминает агентство Nation News. В день проведения саммита Россия—США ряд общественных пространств в Женеве будет закрыт. В частности, доступ ограничен в два парка — «Ла-Гранж» и «О-Вив». Также Швейцарские власти официально объявили о закрытии части воздушного пространства.