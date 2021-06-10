10 июня 2021

Ради Путина и Байдена Швейцария закроет небо над Женевой

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Генеральная репетиция Парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, стрижи, воздушная авиация, авиация, су-34, истребители, воздушный парад
Правительство страны объявило об этом на официальном сайте Фото:

Швейцарские власти официально объявили о закрытии части воздушного пространства в связи с саммитом Россия—США, который пройдет в Женеве. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.

«Швейцария объявила о закрытии части воздушного пространства в связи с саммитом президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.

Ранее об этом решении властей уже было объявлено, дополняет «Национальная служба новостей». Однако официальное заявление появилось только сейчас.

Во время встречи двух президентов ряд общественных пространств в Женеве также будет закрыт. Это касается двух парков — «Ла-Гранж» и «О-Вив». В первом из них и пройдет общение Путина с Байденом, пишет агентство Nation News. Городские власти предлагают компаниям перевести своих сотрудников на дистанционную работу в день мероприятия,

На встрече Путин и Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников, уточняет RT. Российский лидер прилетит на мероприятие в день его проведения — 16 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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