Ради Путина и Байдена Швейцария закроет небо над Женевой

Швейцарские власти официально объявили о закрытии части воздушного пространства в связи с саммитом Россия—США, который пройдет в Женеве. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.
«Швейцария объявила о закрытии части воздушного пространства в связи с саммитом президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
Ранее об этом решении властей уже было объявлено, дополняет «Национальная служба новостей». Однако официальное заявление появилось только сейчас.
Во время встречи двух президентов ряд общественных пространств в Женеве также будет закрыт. Это касается двух парков — «Ла-Гранж» и «О-Вив». В первом из них и пройдет общение Путина с Байденом, пишет агентство Nation News. Городские власти предлагают компаниям перевести своих сотрудников на дистанционную работу в день мероприятия,
На встрече Путин и Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников, уточняет RT. Российский лидер прилетит на мероприятие в день его проведения — 16 июня.
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