Метеоролог Тишковец раскрыл, какая погода будет в июле и августе

Среднемесячная воздуха в России в июле и августе 2021 года будет выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Июль по температуре окажется на 1,5—2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20—40% (на юго-западе Центральной России — до 60—80%). В августе среднемесячная температура воздуха только на 0,5—1 градус превысит многолетние показатели, а дефицит осадков составит не более 10—20% от положенного», — сообщил РБК синоптик.
Ранее Тишковец прогнозировал, что летом температура воздуха будет выше нормы, сам сезон будет сухим, пишет «
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