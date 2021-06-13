13 июня 2021

Метеоролог Тишковец раскрыл, какая погода будет в июле и августе

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в РФ будет выше климатической нормы Фото:

Среднемесячная воздуха в России в июле и августе 2021 года будет выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Июль по температуре окажется на 1,5—2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20—40% (на юго-западе Центральной России — до 60—80%). В августе среднемесячная температура воздуха только на 0,5—1 градус превысит многолетние показатели, а дефицит осадков составит не более 10—20% от положенного», — сообщил РБК синоптик.

Ранее Тишковец прогнозировал, что летом температура воздуха будет выше нормы, сам сезон будет сухим, пишет «Утро.ру». Дефицит осадков может составить до 80%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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