Метеоролог Тишковец рассказал, каким будет лето для россиян

Июль в Москве по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Оставшаяся часть лета в Москве и Центральной России ожидается с дефицитом осадков до 80%. Об этом сообщил метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным прогнозам, июль в Москве по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 40%,», — передает слова метеоролога РИА «Новости». Тишковец отметил, что на юго-западе Центральной России дефицит дойдёт и до 60-80%. В августе недобор осадков не превысит 20%.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал на своей странице в Instagram рассказал о том, что лето в России ожидается благодатным. По его словам, средняя температура воздуха за все лето лишь немного — на полтора градуса — превысит многолетние показатели, добавляет агентство Nation News.