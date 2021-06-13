Метеоролог Тишковец рассказал, каким будет лето для россиян

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Июль в Москве по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы Фото:

Оставшаяся часть лета в Москве и Центральной России ожидается с дефицитом осадков до 80%. Об этом сообщил метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным прогнозам, июль в Москве по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 40%,», — передает слова метеоролога РИА «Новости». Тишковец отметил, что на юго-западе Центральной России дефицит дойдёт и до 60-80%. В августе недобор осадков не превысит 20%.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал на своей странице в Instagram рассказал о том, что лето в России ожидается благодатным. По его словам, средняя температура воздуха за все лето лишь немного — на полтора градуса — превысит многолетние показатели, добавляет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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