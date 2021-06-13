В Екатеринбурге — крупный пожар в микрорайоне Заречном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись три частных дома.
Сообщение о пожаре на улице Полежаева поступило в 11:31 по местному времени. «По оперативной информации на площади 600 квадратных метров горят три частных жилых дома и надворные постройки. Быстрому распространению огня способствует жаркая и ветреная погода. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали агентству в ведомстве.
На месте происшествия работают 13 единиц техники, 47 человек личного состава. Причины пожара уточняются.
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