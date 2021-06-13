13 июня 2021
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11 июня 2021

В частном секторе Екатеринбурга горят дома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, лес, пожарные, пожарник, пожарная безопасность, мчс россии
Пламя тушат 47 пожарных Фото:

В Екатеринбурге — крупный пожар в микрорайоне Заречном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись три частных дома.

Сообщение о пожаре на улице Полежаева поступило в 11:31 по местному времени. «По оперативной информации на площади 600 квадратных метров горят три частных жилых дома и надворные постройки. Быстрому распространению огня способствует жаркая и ветреная погода. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали агентству в ведомстве.

На месте происшествия работают 13 единиц техники, 47 человек личного состава. Причины пожара уточняются.

Дым от пожара видно в других районах Екатеринбурга

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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