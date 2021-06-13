Пламя тушат 47 пожарных Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге — крупный пожар в микрорайоне Заречном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись три частных дома.

Сообщение о пожаре на улице Полежаева поступило в 11:31 по местному времени. «По оперативной информации на площади 600 квадратных метров горят три частных жилых дома и надворные постройки. Быстрому распространению огня способствует жаркая и ветреная погода. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали агентству в ведомстве.

На месте происшествия работают 13 единиц техники, 47 человек личного состава. Причины пожара уточняются.

Дым от пожара видно в других районах Екатеринбурга читатель URA.RU