13 июня 2021

Правительство РФ повысило оклады части россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскосмос, космос, космонавт
Космонавтам повысили должностные оклады Фото:

Российским космонавтам повысили должностные оклады. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«На финансовое обеспечение решения о повышении окладов космонавтов будет направлено 127,4 млн рублей. Деньги на эти цели выделят из резервного фонда», — указано в документе на сайте кабмина. Средства будут направлены в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина — это учреждение выплачивает зарплаты космонавтам.

В апреле президент России Владимир Путин предложил увеличить на 50% и 70% оклад космонавтов. Теперь оклад кандидатов в космонавты вырос с 60,9 тысячи до 129,5 тысячи рублей, самих космонавтов — с 63,8 тысячи до 135,8 тысячи рублей. Для тех, кто совершал полет в космос, оклад увеличился с 69,6 тысячи до 139,2 тысячи рублей, у инструкторов-космонавтов — с 88,4 тысячи до 165,9 тысячи рублей.

Ранее правительство утвердило повышение окладов российским военнослужащим. С 1 октября их повысят в 1,037 раза, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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