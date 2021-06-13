В Совфеде оценили идею отдать акции «Северного потока-2» Украине

В Киеве считают возможным получение акций «Северного потока-2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия ни за что не согласится отдать часть акций компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник выразил мнение, что Украине должны продать или подарить часть акций «Северного потока-2», чтобы страна смогла заработать на этом газопроводе. Он считает, что пока проект не запущен, данный вариант возможен.

«Я думаю, что этот вопрос даже не обсуждается. Он вызовет только улыбку, это в лучшем случае. А так будет отвергнуто любое предложение подобного типа. Я думаю, что Россия никогда на это не пойдет. Мы готовы к сотрудничеству с Украиной, но на равных условиях. Больше такого иждивенчества мы не потерпим», — высказался Владимир Джабаров.

Собеседник агентства уверен, что предложение украинского политолога нигде не найдет поддержки. «Я думаю, это предложение украинских специалистов не поддержат ни в Западной Европе, ни тем более в Германии или России. Пусть развивают собственную экономику, а не ищут, где можно обогатиться за счет других стран», — отметил сенатор.

Джабаров напомнил, что Украина неоднократно выступала против строительства газопровода по дну Балтийского моря и провоцировала введение Западом антироссийских санкций. «Почему мы должны платить Украине за прокачку российского газа по дну Балтийского моря в Германию? Я не могут понять. Украина причем? Есть такое выражение „на халяву“. Оно не очень литературное. Я думаю, что в мировой политике и в бизнесе слово „халява“ неприемлемо. Это опять попытка присосаться к трубе, где-то пытаться заработать то, чего не заслуживают», — заключил Джабаров.