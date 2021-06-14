Актриса Васильева объяснила, как снизить плату за ЖКХ

Татьяна Васильева считает, что экономить на оплате ЖКХ можно, если меньше находиться дома Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чтобы не платить большие суммы за свет, достаточно просто редко бывать дома. Таким мнением поделилась актриса Татьяна Васильева.

«У меня свет не нагорает, потому что я там (дома, прим.ред.) не бываю. Приходит мне 450 рублей в месяц», — цитирует «Пятый канал» Васильеву. Она отмечает, что многие годы платила коммунальной службе внушительные суммы в шесть с лишним тысяч рублей в месяц, при том, что площадь жилья составляет всего 62 квадратных метра. Однако после разбирательств с управляющей компанией, ей стали приходить квитанции на небольшие суммы.

Ранее Васильева призналась, что ходит мыться в тренажерный зал. Причиной для этого стал капитальный ремонт в ее доме, пишет « Федеральное агентство новостей ».

Ранее сообщалось, что летом 2021 года в России начнут устанавливать новые счетчики, а также планово повысят тарифы ЖКХ. Поставщики коммунальных услуг, в свою очередь, начнут выплачивать компенсации жильцам за переплаты.