Актриса Васильева объяснила, как снизить плату за ЖКХ

Чтобы не платить большие суммы за свет, достаточно просто редко бывать дома. Таким мнением поделилась актриса Татьяна Васильева.
«У меня свет не нагорает, потому что я там (дома, прим.ред.) не бываю. Приходит мне 450 рублей в месяц», — цитирует «Пятый канал» Васильеву. Она отмечает, что многие годы платила коммунальной службе внушительные суммы в шесть с лишним тысяч рублей в месяц, при том, что площадь жилья составляет всего 62 квадратных метра. Однако после разбирательств с управляющей компанией, ей стали приходить квитанции на небольшие суммы.
Ранее Васильева призналась, что ходит мыться в тренажерный зал. Причиной для этого стал капитальный ремонт в ее доме, пишет «
Ранее сообщалось, что летом 2021 года в России начнут устанавливать новые счетчики, а также планово повысят тарифы ЖКХ. Поставщики коммунальных услуг, в свою очередь, начнут выплачивать компенсации жильцам за переплаты.
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