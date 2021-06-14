СМИ: топовый чиновник Минфина бегал по улице и бил авто

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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, чиновник, портфель, деловой стиль, бюрократия
По словам охраны, чиновник бегал по территории элитного ЖК и вел себя неадекватно Фото:

В Москве был задержан директор одного из департаментов Министерства финансов РФ. Он находился в невменяемом состоянии, бегал по двору элитного жилого комплекса и бил рукой по машинам.

«В районе пяти часов утра [чиновник], разволновавшись, видимо, из-за бюджетных вопросов РФ, выбежал на улицу и стал носиться по парковке ЖК», — сообщает telegram-канал Baza. Мужчина бил припаркованные машины, из-за чего у них срабатывала сигнализация. По данным telegram-канала, речь идет о директоре одного из департаментов министерства Михаиле Санакоеве.

Чиновник был задержан сотрудниками отдела полиции Щукино. По словам охраны жилого комплекса, мужчина был в неадекватном состоянии и говорил что-то бессмысленное.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Минфина РФ, но на звонок корреспондента никто не ответил. В министерство был направлен письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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