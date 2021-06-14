Российские туристы в Абхазии остались без света

Из-за аварии гидроэлектростанции в Абхазии без света остались пять районов страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На крупнейшей гидроэлектростанции Кавказа Ингур ГЭС, расположенной на границе республики Абхазия, произошла аварийная остановка генераторов. Без света остались Галский, Очамчирский, Гулрыпшский, а также часть Сухумского и Гагрского районов. Об этом сообщается на сайте компании «Черноморэнерго».

«На Ингур ГЭС произошла аварийная остановка генераторов. На месте работают специалисты Ингур ГЭС. Без подачи электроэнергии остались Галский район, Очамчирский район, Гулрыпшский район, часть Сухумского и Гагрского районов», — говорится в сообщении на сайте компании. Отмечается, что о ситуации на Ингур ГЭС будут своевременно информировать.

При этом российские туристы активно осваивают соседнюю страну, передает агентство Nation News. Страна уже несколько лет держится в топе предложений от туроператоров благодаря климату и ценообразованию.