Россия готова отдать США двух заключённых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве будет обсуждаться судьба двух американцев Тревора Рида и Пола Уилана, заключенных в тюрьму в России. Россия открыта для обмена заключенными. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

«Судьба двух американцев Тревора Рида и Пола Уилана, заключенных в тюрьму в России, будет на повестке дня, когда Байден и Путин встретятся в среду» — пишет NBC со ссылкой на заявления Путина в интервью. Президент РФ отметил, что Россия открыта для возможного обмена заключенными.

В данный момент два американца находятся в российских тюрьмах. Тревор Рид отбывает девятилетний срок за то, что ударил российского полицейского в 2019 году. Пол Уилан приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Интервью Путина с американским телеканалом приурочено к его встрече с президентом США Джо Байденом. Саммит двух лидеров пройдет 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж». Путин и Байден, как ожидается, обсудят кибербезопасность, стратегическую стабильность в мире, региональные конфликты, вопросы экологии и перспективы экономического сотрудничества, передает телеканал 360.