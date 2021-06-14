Путин упрекнул США в преследовании граждан за инакомыслие

Владимир Путин назвал аресты подозреваемых в бунте у Капитолия политическим преследованием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин упрекнул США в том, что они обвиняют Россию в борьбе с инакомыслием, хотя власти страны сами арестовывают своих граждан за их политические взгляды. На вопрос журналиста NBC он ответил русской поговоркой про зеркало.

«Он указал на аресты сотен подозреваемых в бунте против Капитолия и смерть одного бунтовщика как на доказательство того, что США преследуют своих граждан за их политические взгляды, также как Россию обвиняют в подавлении инакомыслия», — передает NBC со ссылкой на Путина. Президент РФ посоветовал США взглянуть на себя и привел в пример русскую поговорку: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

Корреспондент NBC также напомнил Путину о заключении в тюрьму Алексея Навального и других оппозиционеров. В ответ на это Путин заметил, что-то, что Западом воспринимается как борьба с инакомыслием, в России воспринимается иначе.

Полная версия интервью Путина телеканалу NBC выйдет 14 июня. Это первая беседа российского лидера с американскими журналистами за последние три года. Путин согласился на интервью в преддверии саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня. В интервью с телеканалом NBC российский лидер обсудил российско-американские отношения и отметил, что за последний годы они «упали до нишей точки», сообщает RT.