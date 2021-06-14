Из-за взрыва автозаправки пострадали люди (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Количество пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось до 16. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается», — цитирует ТАСС собеседника в экстренных службах. Отмечается, что среди пострадавших двое пожарных. Их госпитализировали. Как сообщают медики, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Возгорание на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска начался во время заправки автомобиля. В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар произошёл на улице Зелёной. Специалисты отреагировали на сообщение о происшествие в 15:39. К 16:00 пожар удалось ликвидировать, пишет « Царьград ».