В Новосибирске выросло число пострадавших при взрыве на заправке. Видео

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Из-за взрыва автозаправки пострадали люди (архивное фото) Фото:

Количество пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось до 16. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается», — цитирует ТАСС собеседника в экстренных службах. Отмечается, что среди пострадавших двое пожарных. Их госпитализировали. Как сообщают медики, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Возгорание на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска начался во время заправки автомобиля. В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар произошёл на улице Зелёной. Специалисты отреагировали на сообщение о происшествие в 15:39. К 16:00 пожар удалось ликвидировать, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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