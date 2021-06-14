Соболь не будет продолжать борьбу за кресло депутата Госдумы

Любовь Соболь заявила, что вынуждена прекратить предвыборную кампанию Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан властями РФ иноагентом и экстремисткой организацией) Любовь Соболь останавливает кампанию по выдвижению в Госдуму. Решение она приняла из-за признания структуры экстремистской.

«Почему меня так боятся пустить на выборы в Госдуму? Да потому что мой рейтинг перехлестывает все рейтинги единороссов. Моя популярность бесит власть. Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму», — написала Соболь в Facebook.

При этом Соболь и ее команда, по словам юристки, будут обжаловать решение суда о признании ФБК экстремистской организацией в Европейском суде по правам человека. Также Соболь заявила, что сосредоточит свои усилия на популяризации «Умного голосования».

Мосгорсуд признал ФБК экстремисткой организацией 10 июня. По мнению прокуратуры Москвы, фонд занимался дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России. Деятельность структуры в России теперь находится вне закона.