Владимир Путин отметил, что на встречах с иностранными политиками нужно руководствоваться интересами своей страны и народа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На встречах представителей государств стоит руководствоваться интересами своей страны и народа, а по поводу души — обращаться в церковь, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC. Журналист напомнил Путину, как президент США Джо Байден несколько лет назад назвал российского лидера «бездушным человеком».

«Мы все действуем в интересах своих государств, своих народов. Это лежит в основе всех наших действий, помыслов, и это является побудительным мотивом для организации встреч подобного рода. Насчёт души — это в церковь, пожалуйста», — заметил Путин. При этом он рассказал, что не помнит, как Байден на личной встрече назвал его «бездушным человеком». По словам журналиста Кейра Симмонса, это было 10 лет назад, когда Путин был премьер-министром.

Президент России отметил, что во время встреч политикам стоит не «собачиться», а заняться решением проблем. По его мнению, в последние годы США приносила российско-американские отношения в жертву острой внутриполитической борьбе.

Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ. В 2018 году он также беседовал с журналисткой NBC Мегин Келли. Новое интервью состоялось в Кремле в преддверии встречи Путина с президентом США Джо Байденом. Саммит лидеров двух стран пройдет в Женеве 16 июня. Это первая зарубежная поездка Путина за последние полтора года, передает Life.