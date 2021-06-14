Ольга Бузова заплакала в эфире программы главного спортивного телеканала страны Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на телеканале «Матч-ТВ» в качестве гостя программы «Все на матч». Во время передачи обсуждались игры Евро-2020, в том числе игра сборной России по футболу. Также во время эфира Ольга Бузова раскритиковала журналиста Дмитрия Губерниева, назвав его «дном», и заплакала.

В соцсетях большинство пользователей не поняли, почему Ольга Бузова вообще появилась в эфире спортивного телеканала. Также россияне стали сравнивать эфир передачи с программой «Дом-2», благодаря которой Бузова стала популярной. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на появление Бузовой в эфире «Матч-ТВ».

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter