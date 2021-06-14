В соцсетях разозлились из-за появления Бузовой на «Матч-ТВ». «Канал превращается в „Дом-2“»

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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова заплакала в эфире программы главного спортивного телеканала страны Фото:

Телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на телеканале «Матч-ТВ» в качестве гостя программы «Все на матч». Во время передачи обсуждались игры Евро-2020, в том числе игра сборной России по футболу. Также во время эфира Ольга Бузова раскритиковала журналиста Дмитрия Губерниева, назвав его «дном», и заплакала.

В соцсетях большинство пользователей не поняли, почему Ольга Бузова вообще появилась в эфире спортивного телеканала. Также россияне стали сравнивать эфир передачи с программой «Дом-2», благодаря которой Бузова стала популярной. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на появление Бузовой в эфире «Матч-ТВ».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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