Дорожники предложили штрафовать за использование шипованных шин

Ассоциация «Росасфальт», объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин. Они считают, что нужно ограничить скорость таких машин и ввести новые штрафы для водителей.
«Росасфальт» предлагает штрафовать на 2 тысячи рублей за езду на шипованных шинах, пишет «Коммерсант». Регионам рекомендуется установить период, когда такие шины можно будет использовать. Кроме того, дорожники считают, что необходимо ограничить скорость таких машин до 80 километров в час за городом, 60 километров в час — в городе. Также пользователи шипованных покрышек должны будут установить знак «Ш» под лобовым и задним стеклами, чтобы их скорость можно было проконтролировать камерами.
В Минтрансе заявили, что инициатива требует широкого обсуждения. В ГИБДД предложения не поддержали.
Ранее также стало известно, что в России с 1 июня вступили в силу новые поправки к правилам дорожного движения. Штрафовать будут водителей, которые ездят на зимней или летней резине в неположенное для этого время.