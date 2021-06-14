Дорожники предложили штрафовать за использование шипованных шин

В России хотят ввести новые правила для владельцев шипованных шин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ассоциация «Росасфальт», объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин. Они считают, что нужно ограничить скорость таких машин и ввести новые штрафы для водителей.

«Росасфальт» предлагает штрафовать на 2 тысячи рублей за езду на шипованных шинах, пишет « Коммерсант» . Регионам рекомендуется установить период, когда такие шины можно будет использовать. Кроме того, дорожники считают, что необходимо ограничить скорость таких машин до 80 километров в час за городом, 60 километров в час — в городе. Также пользователи шипованных покрышек должны будут установить знак «Ш» под лобовым и задним стеклами, чтобы их скорость можно было проконтролировать камерами.

В Минтрансе заявили, что инициатива требует широкого обсуждения. В ГИБДД предложения не поддержали.

Ранее также стало известно, что в России с 1 июня вступили в силу новые поправки к правилам дорожного движения. Штрафовать будут водителей, которые ездят на зимней или летней резине в неположенное для этого время.