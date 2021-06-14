Без массовых акций на улицах результаты выборов в Госдуму будут сфальсифицированы. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Я за мирный выход из любой ситуации, из любого кризиса, но без ясной программы, дружной команды и мощной, хорошо организованной уличной поддержки решить проблемы сегодня невозможно. Поэтому надо быть готовыми защищать свои результаты на выборах, в том числе и на уличных акциях», — рассказал Зюганов в интервью «
По словам Зюганова, власть, уклоняясь от корректировки курса и продолжая делать ставку на выборные манипуляции, сама же увеличивает вероятность Майдана в России. Он добавил, что если выборы будут нечестными, то все «закончится большой дракой».
Ранее Зюганов заявил, что главные государственные СМИ изображают реальность не такой, какая она на самом деле, и этим пользуются власти РФ. По его словам, ведущие государственные информагентства не сообщили о его открытом письме президенту РФ Владимиру Путину, хотя если бы была «отмашка из Кремля», это было бы возможно. Он также не исключил, что во время предвыборной кампании кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ будут подвергаться уголовным преследованиям.
Подписывайтесь на URA.RU в