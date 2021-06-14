14 июня 2021

Зюганов предрек массовые протесты после выборов в России. «Закончится большой дракой»

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Зюганов считает, что если если выборы будут нечестными, то все закончится большой дракой Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Без массовых акций на улицах результаты выборов в Госдуму будут сфальсифицированы. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я за мирный выход из любой ситуации, из любого кризиса, но без ясной программы, дружной команды и мощной, хорошо организованной уличной поддержки решить проблемы сегодня невозможно. Поэтому надо быть готовыми защищать свои результаты на выборах, в том числе и на уличных акциях», — рассказал Зюганов в интервью «Коммерсанту». Он отметил, что если на улицы выйдут 50—100 тысяч человек, то никто не посмеет поднять на них руку. «Силовики сами будут их провожать и аплодировать», — добавил политик.

По словам Зюганова, власть, уклоняясь от корректировки курса и продолжая делать ставку на выборные манипуляции, сама же увеличивает вероятность Майдана в России. Он добавил, что если выборы будут нечестными, то все «закончится большой дракой».

Ранее Зюганов заявил, что главные государственные СМИ изображают реальность не такой, какая она на самом деле, и этим пользуются власти РФ. По его словам, ведущие государственные информагентства не сообщили о его открытом письме президенту РФ Владимиру Путину, хотя если бы была «отмашка из Кремля», это было бы возможно. Он также не исключил, что во время предвыборной кампании кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ будут подвергаться уголовным преследованиям.

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