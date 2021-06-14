Зюганов не исключил репрессии против членов КПРФ из-за выборов

Геннадий Зюганов заявил, что не удивиться новым уголовным преследованиям политиков из КПРФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Во время предвыборной кампании кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ будут подвергаться уголовным преследованиям. Такой прогноз в разговоре с URA.RU сделал лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

«Власть делает свое дело. Делает грязно. Надо активнее всем сопротивляться против этого безобразия. А чего не исключать [преследований членов КПРФ]? <…> Я не удивлюсь, что они будут это делать [преследовать оппозиционных кандидатов]. У нас три с лишним тысячи кандидатов в депутаты в последнее время отстранили от выборов по надуманным предлогам. Три с лишним тысячи», — рассказал URA.RU Зюганов.

Лидер КПРФ напомнил о нескольких случаях преследования членов коммунистической партии. «У нас Владимир Бессонов участвовал в выборах в Ростовской области восемь лет назад. Якобы он полочку оторвал в полиции, но ничего не было. Тем не менее осудили, парализовали в правах, сейчас гоняются за ним. [Экс-губернатор Иркутской области Сергей] Левченко прекрасно работал в Иркутской области. Единственный губернатор, который удвоил бюджет за четыре года. Полтора года бомбили по телевидению, пришили всех собак, а сына посадили. Сидит в „Матросской тишине“, под абсолютно надуманным предлогом», — отметил политик.

Ранее Зюганов заявил, что главные государственные СМИ изображают реальность не такой, какая она на самом деле, и этим пользуются власти РФ. По его словам, ведущие государственные информагентства не сообщили о его открытом письме президенту РФ Владимиру Путину, хотя если бы была «отмашка из Кремля», это было бы возможно.