12 июня 2021

Зюганов уличил Кремль во лжи и манипуляции

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов возмутился молчанием государственных СМИ Фото:

Главные государственные СМИ изображают реальность не такой, какая она на самом деле, и этим пользуются власти РФ. Такое мнение высказал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Ложь и манипуляции — главные инструменты власти, начиная с 90-х гг.», — написал Зюганов в своем telegram-канале. По его словам, ведущие государственные информагентства не сообщили о его открытом письме президенту РФ Владимиру Путину, хотя если бы была «отмашка из Кремля», это было бы возможно.

Зюганов отметил, что провел развернутую пресс-конференцию и разослал информацию о письме во все регионы и инстанции, но реакции не последовало. «Значит, эта правда им невыгодна. Значит, они не хотят исправлять ситуацию», — заключил глава КПРФ.

Ранее Зюганов написал открытое письмо Путину, в котором предупредил его о «падении страны в пропасть» и призвал изменить социально-экономическую политику. В Кремле ответили, что затронутые Зюгановым темы находятся на контроле у правительства. Также лидер коммунистов обвинял власти в намерении «дурачить народ» на выборах, пишет RT. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти обвинения серьезными и оскорбительными, передает «Газета Кемерова».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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