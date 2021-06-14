Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре

Температура воздуха в Москве и других регионах центра европейской части России к выходным прогреется до 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Жаркая погода в Москве уже со вторника, да и во всем Центральном федеральном округе, — 25-28 градусов, а в выходные дни температура будет уже приближаться к 30 градусам. Будет 29-31 градус тепла», — рассказал он ТАСС. Вильфанд также добавил, что небольшие осадки могут наблюдаться в центре России до среды включительно.
Ранее синоптик рассказал, что с 17 июня в Центральном федеральном округе ультрафиолетовое излучение солнца повысится до аномальных значений. Особенно опасен будет день 21 июня, передает RT. Вильфанд также отметил, что самая подходящая погода для красивого и безопасного загара в ближайшие три дня будет в Ямало-Ненецком автономном округе, Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири, передает «
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