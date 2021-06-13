В Курганской области резко понизится температура

В регионе за день температура воздуха понизится на 18 градусов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области дневная температура воздуха упадет с +36 градусов (17 июня) до +18 градусов (18 июня). Такая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днем 17 июня в Кургане потеплеет до +36 градусов. 18 июня в областном центре температура воздуха составит уже +21 градус, в Шатровском районе Курганской области — до +18 градусов.

В Далматове и селе Целинном во второй половине недели температура воздуха опустится до +5 градусов. В Далматове, по прогнозу синоптиков, такая температура будет в ночь с 18 на 19 июня, в Целинном — ночью с 18-го на 19-го и с 19-го на 20 июня.

В мае и в июне в регионе наблюдалась засушливая погода. Для Кургана май 2021 года стал самым теплым за всю историю наблюдений.