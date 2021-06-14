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В Челябинской области судьям начали присваивать QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
В Челябинской области правосудие проходит цифровую трансформацию Фото:

В Челябинске приступили к реализации нового дизайн-проекта участков мировых судей. Одним из направлений стало внедрение QR-кодов, обеспечивающих доступ к цифровым сервисам посетителям судов и участникам процесса, сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления юстиции региона.

«На входных дверях кабинетов работников аппарата мировых судей размещены QR-коды, позволяющие посетителям суда сразу зайти на сайты судебных участков и получить актуальную информацию. Для маломобильных граждан оборудована туалетная комната, безопасность участков обеспечена магнитной входной дверью», — пояснил директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрий Замора.

Внедрение цифровых сервисов правосудия способно значительно ускорить процесс судопроизводства, сократить нагрузку на аппарат суда, повысить уровень открытости судебной системы. Самое главное, эта практика облегчает доступ граждан и бизнеса к судебной процедуре. Такой вывод содержится в докладе Высшей школы экономики (ВШЭ). Реализация электронных сервисов в судебной системе подразумевается национальным проектом «Цифровая экономика».

Новый стиль участков мировых судей подразумевает использование QR-кодов
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Посетители суда могут сразу зайти на сайты судебных участков и получить нужную информацию
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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