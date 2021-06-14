Куйвашев готовит важный разговор из-за роста цен на продукты

Евгений Куйвашев встретится с руководством X5 Retail Group Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовится к встрече с руководством торгового холдинга X5 Retail Group, в который входят сети «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с графиком главы региона. Совещание, запланированное на 18 июня, пройдет на фоне резкого роста цен в свердловских магазинах.

«В пятницу в обед губернатор встречается с представителями X5 Retail Group. Он обсудит с руководством ценовую политику и закупки товаров у местных производителей», — поделился собеседник агентства. В этот же день Куйвашев приедет на совещание оргкомитета 100+ Forum Russia, а затем вручит награды заслуженным медикам.

В понедельник, 15 июня, у губернатора запланирована встреча с чемпионом мира по боксу Константином Цзю, а на следующий день — с новым генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом. Также в этот день Куйвашев выступит перед свердловским заксобранием с отчетом.

17 июня во второй половине дня губернатора ждет торжественное собрание к Дню медработника в кинотеатре «Космос». На утро у главы региона намечено заседание правительства. Субботу Куйвашев проведет в Москве, где состоится съезд «Единой России».

Цены на морковь, картошку и сахар взлетели в супермаркетах Свердловской области. За год стоимость этих продуктов выросла на 40-50%, а за последнюю неделю сразу на 10%.