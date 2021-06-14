Бывший вице-мэр Екатеринбурга избежал второго ареста

Виктора Контеева уже судили за ряд громких преступлений Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного на 18 лет и находящегося в колонии, отказались заключать под стражу по новому обвинению. Такое решение принял Ленинский районный суд города, передает корреспондент URA.RU. Экс-чиновнику инкриминируют покушение на убийство бизнесмена Максима Краснова.

«Суд принял решение отказать в заключении Контеева под стражу», — огласил решение судья Антон Белых. Адвокат подсудимого Сергей Колосовский в разговоре с URA.RU счел это решение справедливым, поскольку Контеев уже лишен свободы. «Мера пресечения избирается, если обвиняемый может сбежать. А у Контеева срок на УДО только в 2023 году, когда он реально может попасть на волю. Никаких оснований считать, что он может скрыться, нет», — пояснил адвокат.

На заседании Колосовский заявил, что обвинение в покушении на убийство не соответствует закону. По его словам, цель нового судебного процесса — отъем бизнеса семьи Контеева и воспрепятствование досрочному освобождению.

Показания на Контеева, уже осужденного за подстрекательство к убийствам и другие преступления, по новому делу дал криминальный авторитет Виктор Калин по кличке Джигит. В свое время он активно помогал Контееву, который контролировал овощебазу №4. По версии следствия, Калин по приказу чиновника организовывал убийства, грабежи и мошенничества. В 2014 году Контеева приговорили к 18 годам колонии, а летом 2020-го Калину дали 12 лет в колонии строгого режима.