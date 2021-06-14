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11 июня 2021

В Челябинске по подозрению в убийстве задержали силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Погибшая скончалась от ножевых ранений Фото:

В Челябинске задержан сотрудник Росгвардии. Его подозревают в убийстве супруги. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Росгвардии по региону.

«Информацию подтверждаем, комментарии будут позднее», — заявили в пресс-службе ведомства. Источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что женщину с ножевыми ранениями 14 июня увезли из хостела в Челябинске. В больнице женщина скончалась.

«Она там работала. По подозрению в убийстве задержали ее мужа. Сейчас он находится в ИВС», — пояснил источник. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU подтвердили, что зарегистрирован подобный инцидент, но указывать место работы подозреваемого не стали.

«По подозрению в убийстве задержан местный житель. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), — заявили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. — Погибшая скончалась от ножевых ранений. В суд внесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу».

Обновлено в 12:56.

«Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», — заявили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области. Источник в силовых структурах сообщил, что подозреваемый отстранен от работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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