13 июня 2021
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В Тюмени водитель электросамоката скрылась с места ДТП. Пострадал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, электросамокат
После ДТП женщина покинула место аварии (архивное фото) Фото:

Жительница Тюмени покинула место ДТП, после того как врезалась на электросамокате в автомобиль. В аварии пострадал ребенок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В целом за выходные на дорогах региона ранения получили 50 человек.

«14 июня в одиннадцатом часу вечера на улице Дзержинского, 15 столкнулись электросамокат, на котором ехала мать с ребенком, и „Рено Логан“. Женщина, управлявшая самокатом, покинула место ДТП. Ее семилетняя дочь получила различные повреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии. В частности, им предстоит опросить водителя самоката. По информации ГИБДД, мощность транспортного средства составляет более 300 ватт, поэтому для управления им требуется водительское удостоверение.

Как сообщили в ГИБДД, в целом за прошедшие выходные на дорогах Тюменской области произошло почти три десятка ДТП. В них пострадали 50 человек, в том числе 16 детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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