Коронавирус в Пермском крае начал распространяться с новой силой

В Пермском крае за сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае третий день подряд регистрируется более ста новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Так, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Прикамье за 14 июня COVID-19 подтвержден у 106 человек. В первой декаде июня в крае выявляли по 94—97 новых случаев заражения.

«Пермский край — 106 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем telegram-канале. Коэффициент распространения инфекции увеличился до 1,073. Это означает, что идет постоянный рост новых случаев заражения.

Из 106 инфицированных 19 человек госпитализированы, 87 проходят лечение в домашних условиях. Общее число заразившихся коронавирусом в крае достигло 58 934 человек. Непосредственно от COVID-19 с начала пандемии в крае умерли 2556 человек.