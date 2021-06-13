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10 июня 2021

Коронавирус в Пермском крае начал распространяться с новой силой

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В Пермском крае за сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае третий день подряд регистрируется более ста новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Так, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Прикамье за 14 июня COVID-19 подтвержден у 106 человек. В первой декаде июня в крае выявляли по 94—97 новых случаев заражения.

«Пермский край — 106 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем telegram-канале. Коэффициент распространения инфекции увеличился до 1,073. Это означает, что идет постоянный рост новых случаев заражения.

Из 106 инфицированных 19 человек госпитализированы, 87 проходят лечение в домашних условиях. Общее число заразившихся коронавирусом в крае достигло 58 934 человек. Непосредственно от COVID-19 с начала пандемии в крае умерли 2556 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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