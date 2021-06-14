В челябинском заксобрании готовится отставка

Заявление Вячеслава Ершова рассмотрят 17 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат законодательного собрания Челябинской области Вячеслав Ершов подал заявление о сложении полномочий. Как сообщил URA.RU источник в ЗСО, его рассмотрят 17 июня. Сам Ершов заявляет, что речь идет только об отпуске.

«После того, как Ершов сдаст мандат, в „Единой России“ объявят праймериз по Курчатовскому избирательному округу №13, от которого он осенью избрался в ЗСО, — рассказал инсайдер. — На последней перед каникулами сессии заксобрания объявят довыборы по этому округу».

«Я только написал заявление на отпуск, — сообщил URA.RU Ершов. — Если и буду слагать полномочия, то по семейным обстоятельствам. Но решение я еще не принял». Спикер ЗСО Владимир Мякуш, на имя которого Ершов подал заявление, на звонок URA.RU не ответил.

Инсайдер пояснил, что в довыборах в ЗСО может принять участие депутат гордумы Илья Мительман. «Мительман разворачивал компанию на праймериз ЕР на выборах в Госдуму по Челябинскому округу, — напомнил источник. — Хотя его сняли с праймериз, у него сохранилась узнаваемость. А округ Ершова входит в Челябинский округ». «Все будет так, как решит руководство ЕР», — заявил URA.RU Мительман. В прежний состав ЗСО входил отец Ильи Мительмана Семен.

Ершов избрался в ЗСО при поддержке ЕР в сентябре 2020 года. Ранее он входил в состав Курчатовского райсовета Челябинска. Должность депутата ЗСО Ершов занимает на освобожденной основе и получает зарплату.