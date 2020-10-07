В челябинском парламенте распределили депутатскую зарплату

Владимир Мякуш предложит депутатам распределить ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В Законодательном собрании Челябинской области распределили штатные ставки. Решение будет узаконено на первой сессии ЗСО нового состава 8 октября. Источник в заксобрании сообщил URA.RU, кто из 60 депутатов станет трудиться за зарплату.

«Штатных ставок, как и планировали, будет 15. Хотя на первой сессии могут распределить только 14, — рассказал источник. — Ставки обязательны для спикера ЗСО (Владимира Мякуша) и его первого заместителя (Александра Лазарева). Остальные ставки распределили после консультаций».

Из вице-спикеров штатную должность займет Олег Голиков («Единая Россия»). Единоросс Анатолий Брагин, Михаил Махов («Зеленая альтернатива») и Василий Швецов «Справедливая Россия» станут работать за зарплату как главы комитетов. «Эсерам дадут еще одну ставку, которую предложат Ольге Мухометьяровой, — пояснил источник. — Она пока не приняла решения. Именно эта ставка под вопросом».

Фракции КПРФ дадут две ставки, их займут Константин Куркин и Игорь Егоров. Еще одна ставка достанется ЛДПР для Алексея Беседина. У «ЕР» штатные должности получат как заместители председателей комитетов Елена Тарасова, Сергей Буяков и Владимир Перезолов. Зарплату будут получать рядовые депутаты от «ЕР» Александр Мотовилов и Вячеслав Ершов. Штатные должности предполагают наличие отдельных кабинетов.

Депутаты от комментариев воздерживаются и просят дождаться сессии. Вопрос о распределении ставок рассмотрят в конце заседания. До этого депутаты выберут председателя, сенатора, вице-спикеров и глав комитетов. В сессии примет участие губернатор Алексей Текслер.