В Челябинске с праймериз сняли депутата, объявившего войну мэру

Илья Мительман получил удар от родной партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутата гордумы Челябинска Илью Мительмана, заявившегося самовыдвиженцем на праймериз ЕР по выборам в Госдуму, исключили из участников предварительного голосования. Такое решение приняли 14 мая на региональном оргкомитете по проведению праймериз после окончания приема заявлений от участников.

«Вопрос об исключении Мительмана в связи с созданием неравных условий для других кандидатов и несоблюдении партийной дисциплины во время отчета главы города Натальи Котовой перед депутатами гордумы поставил секретарь исполкома ЕР Денис Моисеев. По первому вопросу Мительмана оправдали, по второму основанию единогласно исключили из списка участников праймериз», — рассказали URA.RU в оргкомитете.

Накануне жительница Челябинска обвинила Мительмана в подкупе избирателей. Якобы на одном из массовых мероприятий она увидела, как политик вручает сертификаты на 30 тысяч рублей. Сам Мительман в разговоре с URA.RU опроверг эти обвинения, рассмотревшая претензию комиссия подтвердила его правоту. Однако в оргкомитет поступило еще несколько жалоб от однопартийцев Мительмана, обвинивших его в дискредитации партии и игнорировании решений фракции ЕР в гордуме: вопреки ее мнению, он поставил «неуд» за работу мэру Челябинска Наталье Котовой. Кроме того, «незакрытые вопросы» с наличием у Мительмана иностранного гражданства и банковского счета за границей делают позиции ЕР в избирательном округе уязвимыми, указали его оппоненты.

Мительман подал заявление на праймериз ЕР по спискам и по Челябинскому одномандатному округу вопреки установке руководства партии, которая поддерживает в округе вице-спикера заксобрания области Владимира Павлова. При этом социсследования демонстрируют высокую узнаваемость депутата.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре. Электронное голосование в рамках праймериз пройдет с 24 по 30 мая. Прием заявок от претендентов завершился сегодня в 17:00.