Помощник Горбачева опроверг слова Путина об обмане экс-главы СССР

Владимир Путин уличил Михаила Горбачева во лжи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Расширение НАТО на восток в контексте объединения Германии и СССР не обсуждалось. Так помощник экс-президента Михаила Горбачева Павел Палажченко прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что последний советский лидер позволил Североатлантическому альянсу себя обмануть.

В интервью телеканалу NBC Путин заявлял, что НАТО обещало Горбачеву не расширять свое влияние на территории стран-участников Организации Варшавского договора. «В период СССР еще Горбачеву — он, слава богу, жив-здоров, спросите у него — устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну, и где эти обещания? <…> Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», — сказал тогда Путин.

Палажченко заявил, что никаких обещаний о нерасширении НАТО не было. «Речь идет о подготовке Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, когда обсуждалась территория ГДР в контексте объединения Германии. Западные партнеры обещали СССР не размещать инфраструктуру НАТО и стратегические вооружения именно в Восточной Германии. Возможное вступление в НАТО Польши, Венгрии и других соседних стран не упоминалось», — ответил помощник Горбачева в беседе с «Ридусом».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскрыл роль США в развале СССР. По его словам, встречи Михаила Горбачева и Бориса Ельцина с американскими президентами привели к распаду Советского Союза и экономическому кризису, так как лидеры СССР и России сдали свои позиции США.