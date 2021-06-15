В Кремле высказались о введении ограничений для борьбы с COVID-19

В России фиксируют новые вспышки коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение о введении ограничений для борьбы с коронавирусом остается за главами регионов России, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он заявил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации в стране.

«Никто не отменял указ президента, который наделил глав особыми полномочиями. Руководствуясь этим указом, все регионы принимают те меры, которые считают необходимыми. Безусловно, здесь хороши любые меры, которые помогут активизировать процесс вакцинации», — отреагировал Песков на усиление ограничительных мер в России.

Представитель Кремля подчеркнул, что темпы вакцинации от коронавируса оставляют желать лучшего. Песков призвал россиян «проявлять сознательность и разумность», поскольку только прививочная кампания остановит вспышки COVID-19.

В Москве 12 июня ввели новые ограничительные меры в связи с ростом зараженных COVID-19. Ограничения коснутся торговых центров, кафе, ресторанов и парков. Вслед за столицей ограничения стали усиливать и в регионах.

В последние дни фиксируется рост заболеваемости инфекцией в России, передает «Национальная служба новостей». 14 июня подтверждено 14 185 новых случаев болезни, что почти на четыре тысячи больше, чем неделей ранее.