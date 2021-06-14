14 июня 2021
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11 июня 2021

В Магнитогорске под окнами дома нашли разбившегося ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, реанимобиль, 03, медицина, скорая помощь, детская реанимация
Несмотря на усилия медиков, мальчик умер в больнице Фото:

В Магнитогорске в больнице скончался 4-летний мальчик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, причиной смерти стали травмы, полученные в результате падения из квартиры на пятом этаже.

«По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал через москитную сетку из открытого окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома», — заявили в пресс-службе ведомства. ЧП произошло днем 14 июня.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Руководство СКР по региону обратилось к руководителям органов местного самоуправления, опеки и попечительства с просьбой провести дополнительные профилактические мероприятия, направленные на проверку условий семей, стоящих на учете в органах опеки. «Также следственное управление предлагает родителям принять меры для обеспечения безопасности детей, не оставлять их без внимания взрослых в жилых помещениях с открытыми окнами», — уточнили в пресс-службе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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