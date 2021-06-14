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Мишустин решил приехать в Екатеринбург

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин приедет в Екатеринбург в начале июля Фото:
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ИННОПРОМ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит выставку «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора деловой программы выставки Дарья Горбачева.

«Михаил Мишустин будет присутствовать лично. Запланировано его участие в главной стратегической сессии», — рассказала Горбачева. Выставка пройдет с 5 по 8 июля.

Кроме Мишустина, на «Иннопроме» ожидают губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского. Также на выставку приедет глава Минпромторга Денис Мантуров и иностранные политики и бизнесмены.

«Иннопром» будет проходить в Екатеринбурге в 11-й раз. Впервые выставку организовали в 2010 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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