В Кургане ждут председателя совета директоров «Газпрома»

Виктор Зубков планирует посетить Сафакулевский район Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель совета директоров ПАО «Газпром», бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков должен приехать в Курганскую область до конца недели. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе главы региона.

Ожидается, что Зубков приедет в Курганскую область 17 июня. «Он посетит Сафакулевский район и Мартыновку», — рассказали в пресс-службе губернатора. По данным инсайдеров, близких к властям региона, Зубков планирует посетить, в частности, агрокомплекс «Мартыновский» — крупный тепличный комплекс, запущенный в 2020 году. Председатель совета директоров ПАО «Газпром» был инициатором реализации этого инвестиционного проекта.

Запуск агрокомплекса «Мартыновский», который должен стать крупнейшим тепличным комплексом в Курганской области, изначально планировался в конце 2018 года, однако сроки сдачи неоднократно переносили. В сентябре 2019 года глава региона Вадим Шумков сообщал, что были проблемы с подрядчиком, но их удалось урегулировать. Источники URA.RU заявляли, что Зубков был недоволен задержкой, поэтому он планировал лично приехать в регион.

Село Мартыновка Сафакулевского района является родиной предков Зубкова. В последний раз бывший вице-премьер приезжал сюда в сентябре 2017 года вместе с футболистом Александром Кержаковым. Благодаря вниманию Зубкова в селе уже появились библиотека, спортплощадки, было обновлено здание школы, а также открыто несколько производств.