Жителям ЯНАО упростят получение выплат от государства

Правительственные сервисы стали доступнее для людей Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Ямале увеличили скорость интернета для госструктур с 768 мегабит в секунду до 2048 мегабит в секунду. Из-за этого в регионе стали надежнее и доступнее сервисы госуслуг: запись в детские сады и школы, оформление соцвыплат и другие. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Увеличение пропускной способности каналов обеспечило надежность и доступность региональных и муниципальных сервисов для населения», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Кроме того, производительность работы этих сайтов увеличилась в 100 раз.

Для того, чтобы осуществить такое значительное увеличение скорости, усовершенствовали сетевую инфраструктуру в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и регионального проекта «Информационная инфраструктура». Также была модернизирована оптическая линия связи общей протяженностью более 1300 километров.

Ранее URA.RU сообщало, что у ямальских тундровиков появится возможность пользоваться безналичным расчетом. В 2021 году власти региона планируют обеспечить несколько факторий связью.