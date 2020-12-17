Ямальских тундровиков обяжут пользоваться безналичным расчетом

Ямальских тундровиков обяжут пользоваться безналом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО в 2021 году фактории (небольшие магазины, обеспечивающие всем необходимым тундровиков) переведут на безналичный расчет. Об этом стало известно на пресс-конференции главы департамента информационных технологий и связи Ямал.

«В 2021 году планируем реализовать три пилотных проекта по обеспечению связью факторий», — сообщил он. Смогут ли фактории, которые попадают под этот проект, не переходить на безналичный расчет — неизвестно. К моменту публикации в профильном департаменте не прокомментировали информацию. Все, что сейчас известно самим специалистам профильного ведомства — это то, что разрабатывается план проекта.

Как сообщил источник агентства в среде аборигенов, перевод будет носить обязательный порядок, чему не рады сами представители КМНС. «По старинке работать куда приятней. Наличные деньги это возможность уходить от налогов и не мучиться с банками», — сообщает инсайдер. Чтобы обеспечить переход на безналичный расчет в отдаленных факториях в округе еще ничего не сделано.