17 декабря 2020
16 декабря 2020

Ямальских тундровиков обяжут пользоваться безналичным расчетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет
Ямальских тундровиков обяжут пользоваться безналом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО в 2021 году фактории (небольшие магазины, обеспечивающие всем необходимым тундровиков) переведут на безналичный расчет. Об этом стало известно на пресс-конференции главы департамента информационных технологий и связи Ямал.

«В 2021 году планируем реализовать три пилотных проекта по обеспечению связью факторий», — сообщил он. Смогут ли фактории, которые попадают под этот проект, не переходить на безналичный расчет — неизвестно. К моменту публикации в профильном департаменте не прокомментировали информацию. Все, что сейчас известно самим специалистам профильного ведомства — это то, что разрабатывается план проекта.

Как сообщил источник агентства в среде аборигенов, перевод будет носить обязательный порядок, чему не рады сами представители КМНС. «По старинке работать куда приятней. Наличные деньги это возможность уходить от налогов и не мучиться с банками», — сообщает инсайдер. Чтобы обеспечить переход на безналичный расчет в отдаленных факториях в округе еще ничего не сделано.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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