Из больницы Кургана, где за год сменилось 5 главврачей, ушли замы

В курганскую больницу ищут замов главврача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП), где за год сменилось пять главный врачей, со своих должностей ушли три заместителя. Сейчас им ищут замену. Информация о вакансиях заместителей главврачей размещена в соцсети «ВКонтакте» в группе депздрава.

«Открыты вакансии заместителей главного врача по лечебной работе, по организационно-методической работе, по скорой медицинской помощи. Заработная плата — от 60 тысяч рублей», — говорится в списке предложений о вакансиях, размещенных в группе «Медики — работа 45». Там также указано, что тем медикам, которые переедут в регион на отдельные должности положена выплата в 300 тысяч рублей. Предусмотрена оплата аренды жилья.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU прокомментировали, что один заместитель уволился в связи выходом на пенсию (70 лет), второй заместитель перешел на работу в ковидный госпиталь. Третий заместитель уволился по собственному желанию и перешел на должность врача-специалиста. В настоящее время ведется подбор кандидатов на данные должности, обязанности распределены по компетенции.

URA.RU ранее сообщало, новым главврачом Курганской БСМП в октябре 2020 года была назначена Вероника Евдокимова. Ранее она работала в Юргамышской центральной районной больнице (ЦРБ). Евдокимова стала пятым руководителем Курганской БСМП за последний год. Экс-главврач БСМП Сергей Фролов, проработавший на этом посту девять лет, был уволен в марте 2020 года после того, как медучреждение посетил премьер РФ Михаил Мишустин и заявил, что в нем «невозможно ни лечиться, ни качественно работать». Больнице в 2020 году было выделено 200 млн рублей на ремонт.