В России изменили правила использования оружия

В Госдуме одобрили усиление ответственности по статьям об обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении оружия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Госдуме приняли поправки в Уголовный кодекс. Они ужесточают ответственность за незаконный оборот и изготовление оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Принятыми Государственной Думой во втором чтении поправками в Уголовный кодекс предлагается усилить ответственность по статьям об обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении оружия», — сообщается на сайте Госдумы. В пояснительной записке сообщается, что усиление уголовной ответственности позволит сократить количество подпольных мастерских по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, свести к минимуму их поступление в незаконный оборот в интересах террористических, экстремистских, националистических организаций и преступных сообществ.

Переведут в разряд тяжких преступления, связанные с незаконным сбытом огнестрельного оружия. Максимальный срок лишения свободы — 15 лет, а штраф — 800 тысяч рублей. Незаконные изготовление и продажа пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж приведет к уголовной ответственности и лишению свободы до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Преступлением будет считаться нелегальный оборот оружия, совершенный по предварительному сговору, с использованием интернета. Нелегальный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия введут в отдельную статью с максимальным сроком лишения свободы до 15 лет и штрафом до миллиона рублей. Также предложено приравнять к уголовному преступлению хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся и пиротехнических предметов.